Количество новых случаев Covid-19 продолжает снижаться

В Свердловской области продолжает снижаться число новых выявленных случаев Covid-19. Сегодня региональный оперштаб сообщил о 156 заболевших (напомним, шестого марта их было 177, седьмого – 174, восьмого – 176).

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+31), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 197.

По-прежнему высоким остается число пациентов с тяжелым течением болезни. Состояние 294 госпитализированных оценивается как тяжелое, 160 из них находятся в реанимации, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 821. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки выписано 166 человек, всего – 72 267.

Также за сутки зарегистрировано 9 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 2 475.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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