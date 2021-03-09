За длинные выходные гаишники поймали 226 пьяных водителей

По итогам четырех дней, с 5 по 8 марта, задержано 226 пьяных водителей и 176 водителей без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Например, 7 марта в 23.20 в Асбесте патрульные остановили автомобиль «Киа», водитель которого не смог предъявить водительского удостоверения, пояснив, что при себе его нет. Кроме того, инспекторы почувствовали, что от водителя пахнет алкоголем. 45-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование, но в ходе процедуры он неоднократно имитировал выдох в алкотестер, затыкал мундштук языком, прерывал выдох, оскорблял сотрудников ДПС. Его направили в психоневрологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, результат которого – 0,63 мг/л выдыхаемого воздуха. Автомобиль буяна отправлен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев с наложением штрафа в размере 30 000 рублей, а за повторное такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 2 лет.

Для водителей, ездящих без прав, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. Если водитель лишен прав, но все равно сел за руль, его ждет штраф в размере 30 000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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