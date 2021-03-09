Пандемия в два раза ускорила убыль населения в Свердловской области

В Свердловской области более чем в два раза выросла естественная убыль населения. По данным Росстата, в январе 2021 года в регионе умерли 6 645 человек, что на 27,7% больше, чем за январь 2020 года. При этом рождаемость на Среднем Урале снижается: за первый месяц текущего года родилось 3 240 детей. Население Свердловской области за январь сократилось на 3 405 человек. Год назад показатель естественной убыли был значительно ниже – 1 509 человек.

Ранее свердловский ЗАГС опубликовал данные о смертности за полный 2020 год. В четвертом квартале, во время второй волны Covid-19, скончались 21 109 жителей региона – это самая высокая цифра за последние пять лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

За длинные выходные гаишники поймали 226 пьяных водителей. / Количество новых случаев Covid-19 продолжает снижаться. / В Екатеринбурге взрывной рост мошенничества в интернете. 70% пострадавших – пенсионеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»