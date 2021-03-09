В Академическом появятся новый сквер и мемориальная площадь (ФОТО)

В Академическом появятся два новых общественных пространства: сквер в квартале Близкий и мемориальная площадь, посвященная медикам, – ее откроют в Девятом квартале. Сейчас застройщик, «РСГ Академическое», ищет компании, которые смогут предложить креативный вариант проектов. Для архитекторов сегодня на территории района провели роуд-шоу.

«Мы хотим получить интересное общественное пространство. Это будет сквер Первого Учителя. Здесь, вы видите, находятся два детских сада на 250 и 300 мест, рядом школа. Территория 0,3 гектара. Мы ждем предложения по развитию, приветствуется любая ландшафтная архитектура. Нужно также придумать символ – какой это будет первый учитель или учительница? Может, даже мама, кто знает, здесь полная свобода», – описал планы по новому скверу в Близком главный архитектор застройщика Павел Гмыря.

В другом строящемся квартале, Девятом, создадут площадь Медиков-героев. Это будет центральная площадь квартала, который в принципе проектируется под медкластер.

«На этой же площади по центру должен появиться храм Боткина, пока точное место не определено. Крест мы уже заложили, проект разрабатывается. Здесь появится общественное пространство, современное, которое будет учитывать и мемориал, посвященный медикам, в том числе которые борются с ковидом. В чем здесь сложность – надо подумать, как может выглядеть современный мемориал. Мы приводим в пример Уралмашевскую площадь, но может, кто-то предложит другой вариант», – пояснил Павел Гмыря.

Никаких жестких ограничений перед архитекторами застройщик не ставит, наоборот, конкурсы задуманы для того, чтобы компании могли предложить свои оригинальные варианты. «Во главе угла – сама идея, должна быть ключевая композиция, задающая соответствующую тематику, которую мы определили, и вокруг нее должно формироваться общественное пространство», – рассказал первый заместитель генерального директора «РСГ Академическое» Сергей Ланцов.

Чтобы принять участие в конкурсе, архитекторы и ландшафтные дизайнеры должны направить свое портфолио, конкурсная комиссия отберет трех претендентов на создание сквера и пять компаний на площадь, им дадут около полутора-двух месяцев на проработку эскиз-идей. Из них комиссия выберет лучший вариант. Компании, которые не станут победителями, но предложат свои варианты, получат компенсацию в 200 тысяч. А с победителем заключат контракт, его стоимость Ланцов обозначил как «не один и не два миллиона, это будут нормальные деньги». Сквер и площадь появятся, скорее всего, в 2022 году.

Сегодняшнее роуд-шоу прошло также на территории Преображенского парка, на разработку его дизайн-проекта уже объявлен конкурс. Претендовать на получение контракта могут компании, специализирующиеся на ландшафтном проектировании и дизайне, заявку необходимо будет защитить на градсовете.

«Концепция разработана, мы готовим документы на получение финансирования. Здесь будет классический тендер, критерии отбора – опыт работы, квалифицированные кадры и ценовое предложение. Мы определили стоимость в 10,5 млн рублей, но готовы рассмотреть предложения и с большей ценой, если претендент ее обоснует. Будет работать комиссия, в составе которой ландшафтные дизайнеры, представители научного сообщества, дендропарков, другие специалисты. Непосредственно от компании – только около 25% человек в составе комиссии будет», – прокомментировал Сергей Ланцов.

Он отдельно подчеркнул, что если в случае первых двух проектов от архитекторов нужны идеи, творчество, то в этом случае концепт уже есть, нужна техническая работа. «Здесь практически уже все готово по задумке, но насыщение площадок можно будет подать свое, расставить скамейки, формы… Нам нужны золотые руки, которые подхватят концепцию», – добавил главный архитектор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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