В Солнечном провели «Экодень» (ФОТО)

В микрорайоне Солнечный в субботу провели познавательный праздник. Представители ЕМУП «Спецавтобаза» показали малышам и их родителям, как подарить вторую жизнь бытовым вещам и правильно сортировать отходы. Дети поучаствовали в мастер-классе по созданию пенала из использованной пластиковой бутылки, посоревновались в экоэстафете, устроили экорыбалку и получили в подарок полезные подарки – экологические журналы и памятные призы. В ходе «Экодня» прошла выставка необычных изделий из вторсырья.

А для того чтобы взрослые знали, что и куда выкидывать и привыкали ответственно обращаться с мусором, в микрорайоне установили информационные стенды.

Жители Солнечного одними из первых в Свердловской области присоединились к пилотному проекту по раздельному сбору мусора. Здесь живут около 10 тысяч человек, и «Спецавтобаза» вывозит в среднем в месяц более двух тысяч кубометров ТКО. Каждый месяц работники сортировочного комплекса детально изучают состав поступающих отходов, чтобы понимать, сколько мусора из общей массы пригодно к вторичной переработке.

«Наш район молодой, современный, активный. Конечно, мы сразу подключились к такому важному экопроекту. Наши жители сейчас постепенно привыкают к новому формату сбору мусора. В Солнечном установлено 26 контейнеров оранжевого цвета для сбора сортируемых отходов, рядом с контейнерами для несортируемых отходов. На контейнерах сделаны специальные наклейки, чтобы людям было легче сориентироваться. Туда собирают пластик, бумагу, стекло и металл. Этот мусор вывозит региональный оператор по мере наполнения контейнеров», – рассказала Зиля Чубарова, директор УК «Солнечный».

Все сортируемые отходы попадают на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», там их отбирают по фракциям, прессуют, упаковывают и отправляют переработчикам вторичного сырья.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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