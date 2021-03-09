Уральский ученый рассказал, когда наступит самый красивый астрономический вечер этой весны

До конца марта уральцы смогут наблюдать в ночном небе редкое явление – планета Марс будет украшать два близких к Земле рассеянных звездных скопления – Плеяды и Гиады.

С начала месяца Красная планета гостит рядом с Плеядами, в которых невооруженным взглядом можно рассмотреть шесть или даже семь звезд. Вместе они выглядят как маленький ковшик, поэтому скопление часто путают с Малой Медведицей. Интересно, что ярчайшая звезда созвездия Телец – Альдебаран – оранжевого цвета, как и Марс, поэтому в ночном небе оба объекта сравнимы не только по цвету, но и по блеску. В течение марта Марс будет удаляться от Плеяд и приближаться к Гиадам, которые тоже легко разглядеть на небе без бинокля (несколько ярких звезд вместе с Альдебараном образуют букву V).

«19 марта рядом с Марсом окажется и молодая Луна. Пожалуй, это будет самый красивый астрономический вечер этой весны. Наблюдать событие можно вечером в юго-западной части неба. Следующее сближение Марса и Луны рядом с этими скоплениями произойдет в августе 2022 года», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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