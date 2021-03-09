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Вторник, 9 марта 2021, 18:49 мск

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Свердловское отделение «Родины» заинтересовалось повышением платы за вывоз ТКО

Региональное отделение партии «Родина» попросило ФАС проверить обоснованность повышения платы за вывоз ТКО на Среднем Урале.

Председатель совета регионального отделения партии Валерий Хвостов сообщил изданию Накануне.RU, что отделение обратилось к руководителю федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой проверить, обосновано ли повышение платы за вывоз твердых коммунальных отходов на Среднем Урале.

В обращении к ФАС отмечается, что Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где тарифы на обращение с ТКО существенно выросли в январе 2021 года.

Реакция главы ФАС пока неизвестна.

Екатеринбург, Елена Васильева

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