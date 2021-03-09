Скончался екатеринбургский журналист Олег Манваров

В Березовском скончался журналист Олег Манваров. Он писал на криминальные темы, работал в Ura.ru, E1.ru. Тело обнаружили сегодня около 18:30 в комнате общежития, где, судя по квитанциям, он проживал.
«По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно, с 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление», – прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, организована доследственная проверка, будет проводиться судмедэкспертиза. Ведомства выражают соболезнования.
РИА «Новый День» также приносит соболезнования родным и близким Олега Манварова.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 09.03.21
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