Нетрезвый мужчина вез 5-летнюю дочку из детского сада и попал в ДТП (ФОТО)

В Нижнем Тагиле расследуют ДТП, в котором пострадала 5-летняя девочка: нетрезвый папа решил отвезти ее из садика домой на машине, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города, ДТП случилось 9 марта около 17 часов у дома № 15 по ул. Индустриальной. 33-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Киа Серато» и «КамАЗ». В результате аварии его дочка попала в центральную детскую больницу с сочетанными травмами. Сам водитель сломал левую лодыжку и доставлен в городскую больницу № 4.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребенка перевозили на переднем пассажирском сидении, без детского кресла. У отца девочки не было прав, зато имелись явные признаки опьянения. Провести освидетельствование на месте не получилось, так как водителя сразу увезли в больницу. Известно, что мужчина выпивал в саду, а потом вернулся домой и решил забрать дочь из детского сада. Мать ребенка ничего об этом не знала и собиралась забрать дочку сама. Воспитатели отдали девочку отцу, не заметив его состояния.

Известно, что автомобиль ВАЗ мужчина купил в подарок своему отцу, но поставить на учет не успел.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, транспортных средств, опросили очевидцев. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 10.03.21

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