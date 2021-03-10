В Екатеринбурге кортеж ГИБДД устроил погоню со стрельбой, чтобы поймать 19-летнего лихача

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели спецоперацию по задержанию водителя ВАЗ-2107, который опасно лихачил на дороге. Чтобы остановить нарушителя, полицейские открыли огонь по колесам.

Инцидент произошел ночью 9 марта. Патруль заметил виляющую «семерку» на улице Проезжей. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и проехал на красный сигнал светофора, пытаясь скрыться. Инспекторы бросились в погоню. По сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков за «жигулями» гнались уже семь машин ДПС, в этот момент полицейские и открыли стрельбу.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что в ходе преследования водитель ВАЗа на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В соответствии с законом «О полиции» экипаж принял решение применить табельное оружие. Полицейские дали один предупредительный выстрел в воздух, а затем начали стрелять по колесам преследуемой машины. Автомобиль остановился только после того, как все четыре колеса были прострелены. Инспекторы задержали водителя. Им оказался 19-летний екатеринбуржец без водительского удостоверения.

Освидетельствование показало, что молодой человек был трезв. В отношении него составили три протокола об административных нарушениях: по части 1 и 2 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке автомобиля», части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Управление машиной без обязательной страховки», а также административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством без водительских прав». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В полиции выяснили, что задержанный нарушитель некоторое время назад приобрел ВАЗ-2107, но не поставил его на учет. Автомобиль числился на прежнем владельце, при этом новый хозяин неоднократно нарушал ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего собственника. В конце концов он снял машину с учета и заявил номера в розыск.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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