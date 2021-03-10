Задолженность по зарплате в Свердловской области достигла 26 миллионов рублей

Работодатели в Свердловской области задолжали своим подчиненным 26 миллионов рублей. Сумма задолженности снизилась по сравнению с началом декабря на 20%.

«Самое высокое значение по задолженности в 2020 году было на 1 февраля – 64,6 миллиона рублей. И на 1 июня 2020 года – 55,7 миллиона рублей», – рассказала сегодня на пресс-конференции руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина.

Средняя зарплата в регионе, по данным статистики, составляет сейчас 43 154 рубля, что почти на 5% больше прошлогодних показателей.

По данным департамента по труду и занятости региона, уровень безработицы на сегодняшний день составляет 4,03% – зарегистрировано 85,5 тысячи безработных (в конце 2020 года их было 120 тысяч).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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