Оператор Кольцово, кидавший багаж пассажиров на землю, уволился во время прокурорской проверки

Работник аэропорта Кольцово, который при разгрузке самолета кидал чемоданы прямо на землю, уволился во время проверки прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что оператор нарушал руководство по обслуживанию багажа при воздушных перевозках.

Инцидент произошел в Кольцово еще в феврале. Пассажиры на видео засняли, как один из работников на летном поле во время разгрузки багажа кидает чемоданы прямо на снег. Запись облетела социальные сети и телеграм-каналы и активно тиражировалась в СМИ. После этого Свердловская транспортная прокуратура начала свою проверку.

«Установлено, что в феврале 2021 года при разгрузке багажа пассажиров рейса Красноярск – Екатеринбург на месте стоянки воздушных судов оператором службы наземного обслуживания нарушено руководство по обслуживанию пассажиров, багажа, груза и почты при внутренних и международных воздушных перевозок, а именно технология обработки багажа после прибытия воздушного судна», – сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Сам оператор уже уволился из Кольцово, когда началась прокурорская проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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