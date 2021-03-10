Следователи проверят садик в Березовском, из которого ребенок вернулся в синяках

Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщениям о пострадавшем в детском саду ребенке. По словам родителей, мальчик вернулся домой в синяках – воспитатель грубо пыталась уложить его спать.

Об инциденте родители сообщили журналистам «Четвертого канала». Со слов отчима, семилетний Ваня вернулся домой из детского сада с синяками на обеих руках. Мальчик рассказал, что не хотел спать во время сончаса, а воспитатель подошла и схватила его за руки, ребенку было больно. Домой он пришел с синяками, их зафиксировали у врача. В садике корреспондентам телеканала воспитатель сказала, что не обижает детей.

По сообщению СМИ Следственным отделом по городу Берёзовский СК России по Свердловской области организована доследственная проверка.

«В ходе проверки Следственным комитетом выполняются необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, в том числе, по установлению степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По итогам доследственной проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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