В марте родители выпускников напишут ЕГЭ, некоторые будут сдавать экзамен с министром

В Свердловской области на 50 площадках родители смогут написать ЕГЭ – на себе испытать процедуру, через которую дети пройдут летом. Вместе с одной из групп госэкзамен по русскому языку будет сдавать министр образования региона Юрий Биктуганов.

Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проводится с 2017 года, в ней может принять участие любой желающий. Для этого нужно обратиться в управление образования своего города и подать заявку. Всего в Свердловской области в этом году будет работать 50 пунктов сдачи ЕГЭ для родителей, из них 7 – в Екатеринбурге. В каждом будет назначена своя дата экзамена.

Ожидается, что в Екатеринбурге 24 марта экзамен по русскому языку вместе с родителями напишет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. В министерстве не сообщили, будет ли на этом пункте приема экзаменов введен какой-то особый режим.

Все участники акции, как и любой выпускник, должны будут пройти регистрацию, предэкзаменационный контроль, сдадут телефон и личные вещи. Затем родители в аудитории напишут сам экзамен. Для них был разработан сокращенный вариант экзаменационной работы из аналогичных заданий, которые будут предложены выпускникам.

«Это сокращенный вариант, рассчитанный не на стандартные три-четыре часа, а на более сжатые сроки. Однако даже такой объем даст представление об уровне сложности экзамена. Участникам акции также продемонстрируют меры эпидемиологической безопасности, которые приняты в школах», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

В департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что пока информация о желающих родителях еще собирается. Ближе к концу этой недели назовут площадки и даты проведения акции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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