В Свердловской области состояние 308 пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое

В Свердловской области состояние 308 пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое, 158 из них находятся в реанимации, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 817. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За последние сутки зарегистрировано 12 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных случаев – 2 487.

При этом, как сообщает региональный оперштаб, число новых случаев продолжает снижаться. За прошлые сутки в Свердловской области было выявлено 150 новых случаев Covid-19, 9 марта – 156 заболевших (напомним, шестого марта их было 177, седьмого – 174, восьмого – 176).

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 347. За сутки выписано 162 человека, всего – 72 429.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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