Многодетная семья погорельцев из Большого Истока получила новое жилье (ФОТО)

Семья Абдуллаевых, у которых сгорели дом и машина, получила новое жилье. Сегодня им вручили ключи от четырехкомнатной квартиры в Арамили. Квартиру купил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин

«Многодетная семья, семья многонациональная попала в такую жуткую ситуацию, когда одномоментно сгорел дом, сгорела машина, сгорели документы и все вещи. В Фонд святой Екатерины обратился министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, обратился глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских с просьбой помочь этой семье. Игорь Алексеевич Алтушкин оперативно принял решение об оказании помощи. Вместе с Самижоном (глава семейства, прим. ред.) мы посмотрели несколько вариантов квартир в этом районе. Выбрали. Дом современный, с собственной котельной, с невысокими платежами за ЖКХ. Квартира идеально подходит для семьи, и мы надеемся, здесь семья будет по-настоящему счастлива», – прокомментировал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

После вручения ключей дети провели экскурсию по квартире для Александра Андреева, Дмитрия Нисковских и замминистра соцполитики региона Ольги Ударцевой: показали новые комнаты, рассказали, где и какую мебель поставят. В следующем году ребята должны перейти в школу и детсад поближе к новому дому.

«Квартира произвела замечательное впечатление. Но еще более замечательное впечатление произвела семья. Мы видим, что дети счастливы, дети развиваются, у детей горят глаза. Дети любят родителей и свою Родину. Дай Бог, чтобы в жизни этой семьи все было замечательно и дальше», – отметила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.

«Я благодарен Фонду святой Екатерины, Игорю Алексеевичу, Евгению Владимировичу за то, что не остались равнодушны к такой проблеме и что сегодня мы видим счастливые лица замечательных детей, которые улыбаются, читают стихи и знают, что у них есть такая поддержка, всенародная поддержка. Это очень важно», – сказал Дмитрий Нисковских.

Абдуллаевы воспитывают 8 детей – они все приемные и разных национальностей, так решил глава семьи, который сам вырос в приюте. После того, как в октябре прошлого года сгорело все имущество, супруги хотели использовать маткапитал в качестве оплаты за квартиру, но Фонд святой Екатерины полностью оплатил стоимость жилья. Теперь Абдуллаевы смогут потратить деньги на реабилитацию одного из детей, который страдает врожденным заболеванием.

Арамиль, Людмила Прокофьева

Арамиль. Другие новости 10.03.21

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