В Екатеринбурге районная администрация посреди марта объявила закупку на открытие новогодней елки

В администрации Октябрьского района Екатеринбурга заранее начали готовиться к новогодним праздникам. Сегодня, 10 марта, была объявлена закупка услуг по организации и проведению открытия новогодней елки. Максимальная цена контракта невелика – 40 тысяч рублей. Исполнитель должен будет подготовить сценарий и провести концерт длительностью в один час, сам концерт пройдет с 13 по 20 декабря 2021 года. День назовут позже. В празднике должны быть задействованы Дед Мороз и Снегурочка, они споют пять песен и проведут три игры. Заявки на елку принимаются до 18 марта.

В районной администрации ждут наступления не только Нового года, но и других праздников. Еще в феврале была объявлена закупка на проведение праздника в День защиты детей – за 20 тысяч. Также в феврале район начал готовиться к Дню Победы в поселке Исток, завтра последний день приема заявок на проведение концерта. На него готовы потратить 25 тысяч. На все три мероприятия требуется одинаковый набор техники, различия только в количестве участников концертов.

Уточнить, почему чиновники решили столь заблаговременно начать подготовку к этим мероприятиям, не удалось – телефоны пресс-службы района молчат.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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