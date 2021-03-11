На пожаре в частной конюшне погибли семь лошадей (ФОТО)

Сегодня около половины третьего ночи загорелась частная конюшня в Первоуральске по адресу ул. Толбухина, 2.

В это время в ней находились восемь лошадей. До прибытия пожарных хозяин успел спасти только одно животное – огонь по деревянной постройке распространился почти моментально. Тушение пожара было затруднено из-за дыма. Спасти остальных лошадей не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Среди людей пострадавших нет.

Открытое горение было ликвидировано в 04:40. К тушению пожара привлекались три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара выясняется.

Первоуральск, Елена Владимирова

Первоуральск. Другие новости 11.03.21

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