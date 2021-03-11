В Алабино началась подготовка техники в Параду Победы

В Подмосковье начинаются работы по подготовке техники к Параду Победы на Красной площади. Первая группа из 8 специалистов Уралвагонзавода отправилась на полигон в Алабино. Чуть позже к ним присоединятся другие сотрудники предприятия, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВЗ.

В целом в состав бригады войдут около 30 человек: это порядка 20 специалистов управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции, а также 6 механиков-водителей сборочного цеха и 2 конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Они должны будут обеспечить техобслуживание танков Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

В подготовке техники к 9 мая специалисты управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода участвуют с 2008 года. Для работы на Парадах Победы сформирована спецбригада, в состав которой входят универсальные специалисты разных профессий самого высокого класса. Каждый из них может провести диагностику, техобслуживание, устранить неисправность.

В задачи уралвагонзаводцев входит разгрузка машин, диагностика, сезонное и техническое обслуживание: замена масла, промывка фильтров, контроль позиций, обкатка и т.д. Техническое обслуживание танков проводится ежедневно после каждой репетиции. Также осуществляется консультирование экипажей. В спектр работы входят и мероприятия по так называемому «одеванию» и «обуванию» техники: установка дополнительной динамической защиты на борта и грузонесущих резинополимерных пластин на гусеницы танков, для того чтобы уберечь от повреждений столичный асфальт и брусчатку Красной Площади.

Бригада будет работать до 9 мая, но некоторым заводчанам придется остаться в Алабино до сентября: они будут готовить танки Т-72Б3 для «Танкового биатлона».

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

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