Московский кредитный банк и УГМК завершили сделку купли-продажи банка «Кольцо Урала»

Московский кредитный банк (МКБ) и группа УГМК завершили сделку по купле-продаже долей ООО КБ «Кольцо Урала».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы УГМК, купля-продажа актива отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования. Также речь идет о расширении спектра банковских услуг и дальнейшей цифровизации, повышения качества клиентских сервисов. Несмотря на сделку, условия по действующим договорам клиентов остаются неизменными, интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно и будет учитывать положительный опыт и наработки как ПАО «МКБ», так и ООО КБ «Кольцо Урала». Все отделения продолжат работать по стандартам «Кольца Урала», предоставляя полный спектр услуг для физических и юридических лиц.

Для УГМК банк ООО КБ «Кольцо Урала» останется ключевым банком для получения банковских услуг предприятиями группы в части расчетно-кассового обслуживания, услуг эквайринга и иных.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями, Уральская горно-металлургическая компания не только продолжит, но и нарастит сотрудничество с «Кольцом Урала» и МКБ, одним из крупнейших частных федеральных банков России, который зарекомендовал себя как надежный партнер и обладающий высокой экспертизой в области банковских и финансовых услуг. Уверен, что синергия уникального опыта Кольца Урала в Уральском регионе и профессиональные компетенции МКБ только повысят качество сервисов для нас как клиентов банка и сделают наше сотрудничество еще более конструктивным. Помимо этого, УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для развития своей основной деятельности: горного дела и металлургии», – подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Сотрудничество с группой УГМК носит стратегический долгосрочный характер. Специалисты КБ «Кольцо Урала» обладают уникальной экспертизой, которая и в будущем ляжет в основу преобразований. Благодаря наработанным клиентским отношениям, у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг», – отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

Справка:

«Кольцо Урала» занимает 103-е место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов (Интерфакс 100, 2020 год). В июне рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности финорганизации до уровня ruBBВ- со стабильным прогнозом. Банк имеет более 40 офисов в регионах Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В общей сложности «Кольцо Урала» обслуживает более 16 тысяч корпоративных и 280 тысяч частных клиентов.

МКБ занимает 6 место в рейтинге российских банков по размеру активов. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P, «А+.ru» от НКР. В октябре 2019 г. МКБ стал первым российским банком, кому был присвоен ESG рейтинг: «ВВВ» от Rating-Agentur Expert RA GmbH.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

ГИБДД отказалась повышать скорость до 110 км на Челябинском тракте из-за гольф-клуба и заправок. / В Свердловской области сформирован список кандидатов-одномандатников в Госдуму от «Единой России». / Профильный комитет заксо одобрил поправки в Устав Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»