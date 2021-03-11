Трассу Екатеринбург – Тюмень сделают полностью четырехполосной к 2025 году

К 2025 году дорога Екатеринбург – Тюмень станет полностью четырехполосной, по две полосы в каждую сторону. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

В этом году в эксплуатацию введут около 30 километров дороги на трех участках: в районе Камышлова, около Талицы и близ Юшалы (123-148, 180-220, 220-240 км трассы). Идет разработка проектной документации на строительство обхода Богдановича. Дорога будет огибать город и проходить в разных уровнях с железной дорогой. Также готовится документация на реконструкцию дороги у поселка Пышма, но здесь трасса пойдет через город, по словам директора Уралуправтодора, строительство обхода оказалось слишком дорогим, от него отказались.

Стройка в районе Тугулыма до границы с Тюменской областью запроектирована, работы начнутся, как только на них выделят деньги. Сроков Бедусенко не назвал.

На сегодняшний день движение по две полосы в каждую сторону организованы от Екатеринбурга до Белоярского, на участке за Камышловым, перед Тугулымом и непосредственно на въезде в Тюмень.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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