Екатеринбург убирают от снега «по зелёной волне»

В Екатеринбурге продолжаются работы по расчистке дорог от последствий сильной метели. Коммунальные службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на весь четверг запланирован масштабный вывоз снега с улицы Мичурина. В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии экипажей ГИБДД.

Кроме того, коммунальщики совместно с экипажами ГИБДД выйдут на очистку мегаполиса «зелёной волной»: уборочная техника в сопровождении машин автоинспекции, двигающихся в арьергарде колонны, встаёт «клином» и в режиме разрешающего сигнала светофоров на всём протяжении уборки чистит магистрали города. Такой режим ускоряет время уборочных работ и неоднократно доказывал свою эффективность.

В дневное время «зелёная волна» в сопровождении экипажей автоинспекции пройдёт по территории Верх-Исетского района уральской столицы. В Железнодорожном, Чкаловском и Ленинском районах звенья снегоуборочной техники выйдут во второй половине дня.

Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой исключить парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» на время снегоуборочных работ. службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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