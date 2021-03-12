Во время полицейской погони нарушители выбросили из машины карабин с глушителем

В Свердловской области после погони полицейским удалось задержать водителя автомобиля и пассажира, незаконно перевозивших оружие.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сегодня ночью на 51-м километре автодороги Байкалово – Туринская Слобода – Туринск сотрудники ДПС остановили автомобиль «Мазда», в котором ехали двое мужчин. Во время разговора с водителем инспектор заметил в салоне предмет, похожий на карабин. Документов на оружие у граждан не оказалось. Об этом инспекторы сразу сообщили в дежурную часть отдела полиции, вызвав на место следственно-оперативную группу.

Внезапно водитель резко развернул автомобиль и помчался в сторону Туринска. Началась погоня. На требования ДПС остановиться водитель не реагировал. Тем не менее, наряду ДПС удалось оттеснить автомобиль к обочине и остановить его.

Во время движения злоумышленники попытались избавиться от улик и выбросили оружие. Следственно-оперативная группа прошла по всему маршруту и обнаружила на дороге карабин, а также предмет, похожий на глушитель.

За неподчинение сотруднику полиции водителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия».

Туринск, Елена Владимирова

Туринск. Другие новости 12.03.21

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