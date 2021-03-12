За год пандемии в Свердловской области страховщики стали больше получать и меньше платить

За 2020 год страховщики в Свердловской области серьезно увеличили размер собранных премий по всем видам добровольного страхования – на 17 %. Для сравнения, рост по стране в целом составил только 4 %.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка, драйверами роста стали страхование жизни и личное страхование. «По сравнению с 2019 годом объемы взносов в этих сегментах возросли на 27% и 29% соответственно. Объемы страхования жизни увеличились до 8,5 млрд рублей. На это повлиял интерес потребителей к накопительному страхованию жизни (НСЖ). На фоне снижения ставок по депозитам население стало искать более доходные альтернативные инструменты. Объемы личного страхования выросли до 7 млрд рублей. Динамика связана с увеличением темпов кредитования, особенно ипотеки, при которой заемщики традиционно страхуются от возможных рисков», – отметили в Уральском ГУ ЦБ РФ.

Во время пандемии несколько чаще стали заключаться договоры добровольного медицинского страхования – их в 2020 году оформили на 2,7 млрд рублей, рост составил 5 %.

Что касается выплат по страховкам, то здесь произошло падение на 1% в целом по всем видам добровольного страхования. Но в сегменте имущественного страхования показатель другой – минус 43 %. «Это связано со снижением числа страховых случаев из-за того, что активность граждан и предприятий была ограничена во всех основных сферах деятельности», – объяснили в Банке России. С другой стороны, на 77 % выросли выплаты по договорам страхования жизни. Причина в том, что стали завершаться сроки договоров инвестиционного страхования жизни, которые заключались на 3-5 лет.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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