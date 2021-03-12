В Невьянске суд запретил бабушке оскорблять другую бабушку после ссоры на утреннике внуков

В Невьянске городской суд и судебные приставы разобрались в конфликте двух пенсионерок, которые повздорили из-за очередности выхода внуков на сцену во время праздничного концерта. После ссоры одна из бабушек при каждой встрече стала сыпать оскорблениями в адрес другой. Уязвленная женщина обратилась в суд. Невьянский городской суд запретил первой бабуле оскорблять вторую и обязал выплатить потерпевшей 5000 рублей морального вреда и 1500 рублей штрафа за оскорбления.

Пенсионерка добровольно платить не стала, приставы возбудили исполнительное производство и предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда. Требования нарушительница проигнорировала. Тогда пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере еще одной тысячи рублей, то есть пенсионерка должна была уже 7500. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, это подействовало: женщина выплатила всю сумму полностью, а заодно перестала оскорблять свою знакомую. Конфликт из-за утренника был исчерпан.

Март 12, Людмила Прокофьева

Март 12. Другие новости 12.03.21

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