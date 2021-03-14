Сегодня можно погадать о погоде на весну и лето

Православная церковь чтит сегодня святую Авдотью. Великомученица долго вела греховную жизнь, пока не обратилась в христианскую веру. По старому стилю 14 марта выпадало на первое число месяца, а потому считалось началом весны. В этот день всегда наблюдали за погодой, чтобы узнать, какими будут весна и лето. Так, снегопад 14 марта предвещал урожайный год, а южный ветер – мокрое, но теплое лето. С Авдотьи начинали дуть сильные ветра, образовывались снежные вихри.

В деревнях с 14 марта высаживали капустную рассаду и приступали к найму весенних работников, которые были заняты на полевых работах до середины июля.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.21

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