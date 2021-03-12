В Екатеринбурге загорелся НИИ металлургии и материалов

Сегодня в 11:48 в Екатеринбурге возник пожар в пятиэтажном административном здании по адресу: Студенческая, 51 (НИИ металлургии и материалов).

По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС, горит офисное помещение на пятом этаже здания. Предварительная площадь пожара 60 кв. м. Идет эвакуация.

По неофициальным данным, погиб человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.03.21

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