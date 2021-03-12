Жители Екатеринбурга пишут письмо Путину – просят убрать снег на бульваре (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга собираются направить жалобу в адрес президента Владимира Путина. Речь идет о брошенном коммунальщиками бульваре Семихатова в Академическом. Небольшому отрезку города катастрофически не везет с основания – уличное освещение пришлось ставить на баланс с участием депутата Госдумы Андрея Альшевских и через него же решать вопрос с работой фонарей; бурьян, вырастающий летом на газоне, никто не убирает, хотя бригады косарей исправно приводят в порядок окрестности. Но хуже всего ситуация на бульваре обстоит зимой – так, в этом сезоне, несмотря на обильные снегопады, уборочная техника не чистила проезжую часть ни разу. В прошлом году грейдеры, по данным местных жителей, почистили бульвар один раз – практически весной, когда снег начал таять сам. В результате – бульвар Семихатова превратился в одну глубокую колею и склад куч грязного снега.

Нечищенный бульвар Академика Семихатова

Жители окрестных домов устали ждать, пока коммунальщики обратят на них внимание и готовы привлечь к решению вопроса президента. Они уже составляют коллективное обращение на имя Путина.

Екатеринбург, Елена Васильева

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