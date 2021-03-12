«Мегафон» запустит частную сеть на Удоканском медном месторождении в зоне вечной мерзлоты

Компания «Мегафон» запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди, которое находится в зоне вечной мерзлоты и в сейсмоопасном районе. Это месторождение – крупнейшее в стране и третье в мире по запасам меди (около 24,6 млн тонн).

Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать территорию и карьера, и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

На первом этапе «Мегафон» обеспечит работников предприятия и подрядных организаций устойчивой 4G связью. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE.

«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона».

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Собственная устойчивая сеть повысит безопасность труда. Сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в условиях вечной мерзлоты, сокращение числа действий с участием людей является одной из главных задач.

«Мегафон» обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «Мегафон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

Генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов отметил: «Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии «Мегафона» позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных».

Екатеринбург, Удокан, Елена Владимирова

Екатеринбург, Удокан. Другие новости 12.03.21

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