Екатеринбуржцы пригласили Евгения Куйвашева в гости «выпить воды и помыться» в ответ на пост про чистую воду

В ответ на публикацию губернатора Евгения Куйвашева о чистой питьевой воде в Ревде жители Екатеринбурга пожаловались на отвратительное качество и запах воды в мегаполисе. «Приглашаю губернатора выпить воду у нас и помыться, полотенце чистое найдем», – пишут екатеринбуржцы. В гости Кувашева ждут и в Нижнем Тагиле.

Пост про станцию водоподготовки в Ревде Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграме. На видео губернатор Свердловской области пьет воду «из-под крана» из граненого стакана. В посте Куйвашев рассказывает, что раньше в Ревде была плохая вода, потому что старая станция водоподготовки не справлялась с задачей очистки. Но с 2012 года очистные сооружения модернизировали, сумма инвестиций составила 1,5 миллиарда рублей.

«Специалисты говорят: во всей стране в городах, где меньше миллиона жителей, таких объектов больше нет. Да и не в каждом миллионнике есть станция водоподготовки такого уровня. Это большой и важный шаг к улучшению качества жизни каждого ревдинца», – пишет Евгений Куйвашев.

Жители других городов области, особенно Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в комментариях бурно отреагировали на пост про чистую воду из-под крана.

«Когда в Нижнем Тагиле будет чистая холодная вода и горячая вода без ароматов гадости?» – спрашивают пользователи соцсети.

«В НТагил приезжайте и попробуйте», – приглашают они.

«Сегодня сломался водонагреватель. Включила горячую воду из городской сети, чуть не блеванула от запаха. Юго-западный р-н Екб. Приглашаю губернатора выпить воду у нас и помыться, полотенце чистое найдем», – пишет пользователь jukorzh.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.03.21

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