В Серове горит здание хлебозавода

В Серове сегодня рано утром начался пожар в здании хлебозавода по улице Кирова. По данным МЧС, загорелась крыша. Из здания эвакуированы 20 работников, о пострадавших информации нет. На месте продолжают работать пожарные.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 7 часов утра.

«На промышленной площадке горит кровля производственного 2-этажного здания. Площадь пожара 350 кв м. В 09:03 удалось локализовать огонь, угрозы его дальнейшего распространения нет. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте продолжают работать 4 единицы техники и 22 пожарных.

Как пишут жители города в паблике «Это Серов, детка», загорелась крыша ангара с мукой. Завод – действующий. Он выпускает хлеб и другие мучные изделия.

Серов, Анастасия Истомина

Серов. Другие новости 12.03.21

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