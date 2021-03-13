Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области приближается к 80 тысячам

В Свердловской области за последние сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса – общее число заболевших с начала пандемии составляет уже 79 818 человек. Зарегистрировано 12 новых смертей.
По данным регионального оперштаба, среди новых заболевших 50 человек – из Екатеринбурга, остальные – из других городов.
«Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 1 821. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в штабе.
За сутки от Covid-19 скончались 12 человек, общее количество смертей – 2522.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 13.03.21
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