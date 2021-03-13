В Асбесте полицейский выстрелил в пьяного рецидивиста, который угрожал жене и детям ножом

В Асбесте полицейский выстрелил из табельного оружия в пьяного 33-летнего мужчину, который с ножом угрожал жене и детям. Огнестрельное ранение оказалось непроникающим, от госпитализации пострадавший отказался.

ЧП случилось сегодня ночью в Асбесте в квартире дома на улице Чкалова. В три часа ночи в полицию из этой квартиры обратились дважды подряд: сначала звонила проживающая там женщина, мать троих детей, а затем ее 15-летняя дочь. Наряд прибыл через 6 минут.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейским дверь открыла звонившая женщина. Она рассказала, что пьяный муж закрылся в комнате с ее дочерью. Пока полицейские выясняли обстановку, выбежала девочка-подросток, а следом за ней отчим с ножом в руке. Сотрудник, находившийся в коридоре, потребовал бросить нож, но мужчина законные требования проигнорировал.

«Учитывая агрессивное поведение нетрезвого гражданина, а также опасность, которую он представлял для жены и троих детей, находившихся в квартире, полицейский произвел один выстрел из табельного оружия, причинив дебоширу не проникающее огнестрельное ранение. Мужчину доставляли в больницу для оказания медицинской помощи, от госпитализации он отказался», – сообщил Валерий Горелых.

Как выяснили полицейские, дебошир – мужчина 1988 года рождения, ранее трижды судимый за грабеж и разбойные нападения. Наказание за последние преступления он отбывал в исправительной колонии № 54 в Новолялинском районе Свердловской области, откуда освободился 18 декабря 2007 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что мать троих детей не стала подавать заявление на своего мужа, хотя сотрудники полиции предупредили, что неадекватное поведение супруга может повториться. Более того – год назад его уже привлекали к административной ответственности за бытовое насилие в семье.

«Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков для установления более подробных и точных обстоятельств направил в Асбест специалистов кадровой службы, собственной безопасности и управления охраны общественного порядка регионального полицейского главка. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения в следственный комитет. По предварительным данным, сотрудник ОВД табельное оружие применил правомерно», – отметил полковник Горелых.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что проводится доследственная проверка, опрашиваются очевидцы, идут иные необходимые проверочные мероприятия. По их итогам действиям всех участников конфликта будет дана объективная правовая оценка.

Асбест, Анастасия Истомина

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