На территории Свердловской области упадут ступени ракеты «Союз-2»

С 20 по 24 марта на территории Свердловской области возможно падение ступеней ракеты «Союз-2», которую запустят с космодрома Байконур. Возможен сильный грохот и свечение в воздухе. Внимательными стоит быть жителям Карпинского округа.

Уведомление о запуске ракеты-носителя «Союз-2» получили власти Карпинского городского округа. Предполагается, что пуск с территории Байконура состоится 20 марта в 09:07 по московскому времени, резервные даты – с 21 по 24 марта включительно. В эти дни на территории Свердловской области и Пермского края возможно падение ступеней ракеты. Сопровождать его может сильный грохот, свечение в воздухе.

«В целях обеспечения безопасности населения городского округа Карпинск, администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 18 марта 2021 года по 24 марта 2021 года нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя (территория, ограниченная в 20 км севернее пос. Кытлым; в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 км западнее поселка Сосновка; в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива)», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации Карпинска.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.03.21

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