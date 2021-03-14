Число вновь заболевших коронавирусом остается стабильным: новых случаев – 164

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 164 новых случая коронавируса и 10 смертей. Примерно такое же количество фиксировалось и всю предыдущую неделю.

«Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 826. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.03.21

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