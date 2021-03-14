В Екатеринбурге троих полицейских задержали по подозрению в получении взятки от искателя «закладок»

В Екатеринбурге задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы, которых подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, двое полицейских признали вину.

По данным СМИ, взятку полицейские получили от молодого мужчины, которого они пытались задержать при розыске «закладки». Чтобы откупиться, он предложил полицейским 50 тысяч рублей, а затем сообщил о взятке в полицию.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, все трое полицейских задержаны.

«Следственным отделом по Ленинском району расследуется уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере, совершённое группой лиц», двоим из троих фигурантов уже предъявлено соответствующее обвинение, двое из полицейских признали вину. В отношении одного из полицейских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил Шульга.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что все трое полицейских уже отстранены от работы. По его словам, сотрудников ППС выявили сотрудники полиции из подраздения собственной безопасности 12 марта.

«В тот же день они были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, если в ходе последующего судебного разбирательства вина подозреваемых будет доказана, они понесут уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством», – сообщил Горелых.

Областной главк обещал принять меры дисциплинарного характера в отношении руководителей задержанных полицейских.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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