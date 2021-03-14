В страшном столкновении с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли трое взрослых и два ребенка (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Тюмень в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек – водитель и четыре пассажира «Киа», включая двоих детей. Чтобы автомобили не загорелись, спасатели отключили аккумуляторы. Трасса перекрыта для следственных действий.



По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло в 19 часов на 48 километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Водитель легковушки «Киа», которая двигалась со стороны Тюмени, выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком «Вольво». В результате страшной аварии еще до приезда скорой помощи погибли все пять человек, находившиеся в «Киа»: водитель и четыре пассажира, включая двоих детей. Госавтоинспекторы установили, что дети перевозились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями. Личности погибших еще устанавливаются.



«Сотрудники МЧС для предотвращения последующего возгорания автомобилей отключили аккумуляторные батареи, в настоящий момент проводят деблокировку погибших. Для оказания экстренной психологической помощи на месте ДТП работает психолог МЧС. Движение на данном участке затруднено в обоих направлениях, экипажи ДПС направляют автомобилистов в объезд​ по новому направлению автодороги Екатеринбург-Тюмень. По данному факту представителями МВД​ проводится проверка по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное​ решение», –​ сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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