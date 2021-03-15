В Академическом из огнемета сожгли Масленицу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге отметили начало весны и проводили Масленицу. Одним из самых зрелищных стал праздник в Преображенском парке, на территории будущего восьмого района города Академического.

Масленица в Академическом

Как передает корреспондент «Нового Дня», на площадке собралось несколько тысяч человек.

«РСГ-Академическое» и группа компаний «Кортрос» поздравляет вас с Масленицей. Праздник наш, славянский, это проводы зимы и встреча нарождающейся весны. На фоне этих ярких домов как декорация к празднику нам уже с трудом хватает этих площадей Преображенского парка. Мы надеемся, к 2023 году этот парк будет украшением и жемчужиной Академического района. С праздником всех, хорошего настроения и здоровья!» – поздравил жителей и гостей района гендиректор «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

Виктор Киселев, председатель совета директоров компании, со сцены обратился к малышам: «Ребята, весна пришла? Мы ей рады? С весной вас всех, с солнышком!»

Гуляния в парке начались с традиционных развлечений: бои подушками, перетягивание каната, метание валенка, мини-хоккей, футбол. Участвовали дети и их родители. А еще всех желающих кормили кашей и угощали чаем. В это же время на сцене выступали воспитанники детсадов и школьники Академического.

А после в парке устроили файер-шоу: молодой человек в костюме скомороха показал танец с огнем, а после достал огнемет и сжег чучело Масленицы. Как это было, смотрите в нашем репортаже.

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