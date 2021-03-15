К середине недели в Свердловской области потеплеет до +5 градусов

На этой неделе в Свердловскую область придет долгожданная весна. К среде потеплеет до +5 градусов днем, хотя ночами температура будет опускаться до -10…-12.

По данным Гидрометцентра, уже сегодня в южных районах будет до +1, в Екатеринбурге ожидается 1-3 градуса ниже нуля днем. Во вторник по области потеплеет до -3…+2 ºC, в Екатеринбурге – до нуля. А уже в среду местами воздух прогреется до +5. В Екатеринбурге к середине недели обещают +1…+3. Но ночами все еще будет морозно, температура может опускаться до 10-12 градусов ниже нуля.

Сегодня местами по области вероятен небольшой снег, завтра синоптики обещают умеренные осадки, в среду – мокрый снег. В Екатеринбурге все три дня осадков не ожидается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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