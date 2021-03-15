Для Екатеринбурга сделали интерактивную карту с возрастом домов (ФОТО)

Картографы сделали онлайн-карту Екатеринбурга, на которой можно узнать возраст любого дома в городе. В карточках указан также стиль здания и имя архитектора, которые его проектировал.

Проект how-old-is-this.house разработало издательство «Кон-тики». Ранее такие карты выпустили для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В Екатеринбурге онлайн-карта с возрастом домов появилась впервые. Если навести курсор на конкретное здание, появится всплывающее окно, в котором указан год постройки, также на карте цветом обозначена эпоха. Всю историю города с 1723 по 2021 годы поделили на девять условных этапов: город-завод, горный город, революционный город, столица Урала, промышленный город и другие. Каждой эпохе присвоен свой цвет.

«Цветовая схема этой карты отражает промышленное прошлое города и соотносится с палитрой уральских самоцветов: пирита и золота, яшмы, родонита, аметиста, чароита, сапфира, изумруда и аквамарина», – пояснили в издательстве «Кон-тики».

«В веб-версии нашей карты собрана информация о годах постройки, названии, адресах зданий, архитектурных стилях и архитекторах. Есть фотографии многих объектов и ссылки на страницу в «Википедии» или других ресурсах. Важно, что все читатели могут исправить неточности или дополнить информацию прямо из веб-интерфейса карты», – рассказала на своей странице в инстаграме одна из создателей проекта Лена Панфилова.

Для проекта картографы использовали данные из Wikidata, Росреестра и Минкультуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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