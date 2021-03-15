Сезон лесных пожаров на Среднем Урале может начаться уже 15 апреля

В 2021 году к тушению лесных пожаров планируется привлечь 4 615 человек, 9 тысяч единиц оборудования и порядка 2 тысяч спецтехники, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

У пожарных и спасателей есть месяц, чтобы закончить подготовительные мероприятия: предварительный срок начала пожароопасного сезона – 15 апреля. Специалисты делают акцент на противопожарном обустройстве лесов и мониторинге пожарной опасности.

Для обнаружения лесных пожаров задействуют 27 наблюдательных пунктов, видеонаблюдение, а также силы и средства уральской авиабазы лесоохраны. Сейчас наземные и авиационные патрули проходят интенсивную подготовку, в их распоряжении пять самолетов и три вертолета.

Также отметим, что, по данным областного ГУ МЧС на 15 марта, особый противопожарный режим действует в 24 муниципальных образованиях региона.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

Для Екатеринбурга сделали интерактивную карту с возрастом домов (ФОТО). / Андрей Перла: «Шансы малых партий на попадание в Госдуму снизились практически до нуля». / Куйвашев продлил антиковидные ограничения еще на две недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»