Общее количество случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 80 тысяч

За последние сутки в Свердловской области был выявлен 171 новый случай Covid-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой инфекции составило 80 153.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Алапаевского района, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Состояние 288 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находится в реанимации, в том числе 109 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 826. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 182 человека. Общее число выздоровевших достигло 73 298.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 541.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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