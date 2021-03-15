Куйвашев снова собирает деньги на больных детей: «У нас зп 15 тысяч, а чиновники ваши жадные, до ужаса скупые»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил сбор средств для 15 больных детей, которых опекает фонд Егора Бычкова «Живи, малыш». Завтра у главы региона день рождения, и он призвал не дарить ему ничего, а отправить деньги в благотворительную организацию. Так он делал и в прежние годы. Куйвашев не преминул упомянуть, что «именинные» сборы, которые он объявлял, позволили накопить 53 млн рублей в поддержку больных детей.

Однако сейчас свердловчане по-разному отреагировали на призыв губернатора. Многих удивляет, почему на помощь нуждающимся не приходит государство. «Я поражаюсь над сборами денег, а государство-то зачем? Почему помогают всем, но не в России? У нас богатая страна всегда была, но что с ней стало? У нас зп 15 тысяч, маленькие дети, мы и то неравнодушны. Но чиновники, депутаты, губернаторы и прочие чины, вы-то куда смотрите? Почему помощь просите у неравнодушных бедных людей? Стыдно стране за вас», – пишет love_me8989.

«Так это же вы единственный из всей России губернатор, кто придумал год назад закрывать туристов в обсерватории и списывать на каждого по 10 тысяч в сутки. 14 суток. Туристов со своим жильем зачем-то кормили в санаториях. И из бюджета вы потратили по 140 тысяч на каждого. Вы потратили сотни миллионов рублей зря, а могли бы вылечить детей», – считает ksenia.zmeeva.

«Везде на предприятиях практикуют, помощь детям, со всех с согласия удерживают с зарплаты и переводят определенному ребенку больному деньги. А у вас в администрации почему не так? В Серове идут сборы Вике Кочагиной сбор 7500000 руб. Это мало. Обращались в администрацию и волонтеры тоже. И что? Жадные ваши чиновники, до ужаса скупые. Сбор идет медленно, семья лечит Вику в Италии в долг. Люди собирают и последнее отдают, а чиновники чихали на благотворительность. Позор», – добавляет nadinkabessolizina.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

Общее количество случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 80 тысяч. / Сезон лесных пожаров на Среднем Урале может начаться уже 15 апреля. / Для Екатеринбурга сделали интерактивную карту с возрастом домов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»