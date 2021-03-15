На Масленицу детей катали по проезжей части в корытах, привязанных к снегоходу

Крайне экстремальное развлечение для детей придумали на Масленицу в селе Косулино Белоярского района.

Как рассказал «Новому Дню» депутат заксо Вячеслав Вегнер, детей катали в пластиковых корытах, которые были прикреплены верёвкой к снегоходам. Снегоходы с неуправляемыми корытами (в которых сидели дети без всяких средств безопасности) передвигались по дорогам, лавируя между автомобилями. В какой-то момент чуть не произошло столкновение.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что информация об этом инциденте поступила в дежурную часть, и на указанное место выезжал экипаж ДПС, но участники и организаторы этих «покатушек»уже скрылись. Сотрудники полиции проводят проверку. «В случае установления лиц, причастных к организации такого досуга, будут приняты меры», – пообещали в ГИБДД. Но уже сейчас можно сказать, что такой способ перевозки пассажиров является не только нарушением ПДД , за которое предусмотрен штраф в размере 1000 рублей для водителя, но и не отвечает требованиям безопасности и грозит тяжелыми травмами. Скорее всего, административное наказание понесут и родители, решившие развлечь детей таким образом.

Белоярский район, Елена Владимирова

Белоярский район. Другие новости 15.03.21

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