В Асбесте задержали рассеянную мошенницу, ограбившую шестерых пенсионеров (ФОТО)

Оставленная на столе ватрушка помогла сыщикам задержать 33-летнюю аферистку из Асбеста. Жертвами ее обмана, как правило, становились пожилые люди.

Используя разные способы манипуляций, под видом соцработника или сотрудника управляющей компании женщина входила в доверие к пенсионерам. Узнавала, где хранятся их сбережения, забирала деньги и драгоценности, после чего исчезала.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что разными способами подозреваемая обманула как минимум шестерых местных жителей.

«В двух эпизодах женщина на улице подходила к пожилым дамам, говорила, что у них якобы расстегнулась сережка, после чего похищала украшения», – пояснил Валерий Горелых.

Удалось поймать преступницу по обыкновенной ватрушке, которую женщина оставила в квартире одной из потерпевших. Оперативники по этикетке определили магазин, где была куплена ватрушка, и отследили по камерам видеонаблюдения всех посетителей. Накануне подозреваемая была задержана сотрудниками полиции.

Женщина уже созналась в преступлениях. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» и статье 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит срок до пяти лет.

Фото предоставлены В. Н. Горелых

Асбест, Михаил Лежнин

Асбест. Другие новости 15.03.21

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