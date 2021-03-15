Молитва и пост: кто из депутатов готов отказаться от мяса

С сегодняшнего дня, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост. «Новый День» решил опросить депутатов городской думы, заксобрания и Госдумы, кто из них готов добровольно ограничить себя во имя духовного роста.

Депутат ЕГД Алексей Вихарев, в выходные пробежавший ультрамарафон Ironman, сообщил, что, как и всегда, пост соблюдает, но не строгий. «В пище воздерживаюсь от того, что больше всего люблю, – от шоколада и от переедания. В быту стараюсь уходить от конфликтов, поменьше спорить, больше проводить времени за книгами и исключать суету. Важно помнить, что пост это не диета и не соревнование. Не нужно ничего делать напоказ и страдать. Всего должно быть в меру. Помните, что пост и молитва, это сильное орудие в борьбе с искушениями. С Богом!» – сказал он.

Его коллега Алексей Мещеряков сообщил, что в первый раз соблюдал пост еще в 16 лет. «Появилась потребность в духовном росте, посредством поста приобщиться к Богу. Сейчас Великий пост соблюдаю регулярно, но это сложно всегда как в первый раз. От еды отказаться просто, а от соцсетей, от осуждения, от эмоций – сложно. Но самое главное в пост – не есть людей», – отметил он.

Депутат заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев сообщил «Новому Дню», что пост не соблюдает. «Грешен, пост не держу. Но я в странствии», – заметил парламентарий, имея в виду, что путешественникам дозволяется по монастырскому уставу не ограничивать себя в пище.

О том же вспомнил и депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. «Путникам и воинам послабления, а я езжу по всей стране и борюсь за справедливость. Так что пост не соблюдаю, хотя вообще я человек верующий и в церковь хожу», – прокомментировал «Новому Дню» народный избранник.

Ту же идею высказал депутат Госдумы Максим Иванов: «К посту отношусь положительно, но сам не соблюдаю. Не получается. По правилам, не соблюдать пост разрешается путникам и воинам, а я все время в разъездах. Может быть, когда-нибудь стану большим начальником – вот тогда и начну».

Депутат заксо Вячеслав Вегнер отметил, что он не крещеный, но пост в меру своего понимания старается соблюдать: «Поэтому совсем отказываюсь от мяса – свинины и говядины. Иногда курица или рыба. Постное блюдо. Готовлю сам, в том числе и не в дни постов. Любимых постных блюда два, каша гречневая и салат. Каша – там все просто, а салат – смесь из разнотравья и разных видов капусты, помидоров, огурца и масла подсолнечного».

Николай Езерский, коммунист из Госдумы, сообщил, что относится к людям, соблюдающим посты, с огромным уважением, но сам не постится. «С моим образом жизни за это браться невозможно, я то в самолете, то в поезде, то в машине. Так что грешен. Но с политическими убеждениями это никак не связано: я много помогаю церкви, у нас очень хорошие отношение. Просто такой вот я непослушный», – поделился депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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