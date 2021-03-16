Мороков: во время пандемии сотрудники приютов взяли в семьи 364 ребенка, вернули – 275

В период наиболее острой ситуации с распространением коронавируса некоторые сотрудники детских учреждений социальной защиты оформили договоры временной опеки и взяли домой 364 ребенка, оставшихся без попечения родителей. После того как ситуация с эпидемией несколько стабилизировалась, в приюты вернулись 275 детей. Остальные 89 остались у опекунов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пленарном заседании заксо детский омбудсмен Игорь Мороков. «Все вы помните, какая тяжелая была ситуация. Большинство социальных учреждений перешли на вахтовый метод работы. И тогда некоторых ребят по договору о временной опеке взяли в семьи сотрудники учреждений соцзащиты. Всего таких детей было 364, по окончании острого периода в учреждения возвращено 275. Остальные 89 обрели новые семьи. Так что нет худа без добра», – сообщил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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