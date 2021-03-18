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Четверг, 18 марта 2021, 06:43 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня крестьянам рекомендовано начать символическую пахоту

Екатеринбург, Март 18 (Новый День, Елена Васильева) –18 марта православная церковь отмечает праздник Конона-огородника. Святой мученик Конон родился в Вифании. Всю жизнь он прожил в монашеском труде, постах и молитвах, за что был удостоен чудотворного дара. Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились в православную веру.

Согласно народному календарю, в этот день садоводам рекомендуется выйти в огород и принять участие в символической пахоте земли.

В старинных месяцесловах писалось: «Хоть в этот день и зима будь, начинай пахать огород. Только начни в этот день, и непременно огород будет добр, и овощей будет много». Выражение «пахать» в этом случае имеет переносное значение – крестьянину достаточно сделать всего несколько символических лунок или копков лопатой для получения богатого урожая осенью.

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