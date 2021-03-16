В Екатеринбурге сокращается число новых случаев коронавируса, за сутки выявили 34

В Свердловской области за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса, из них только 34 – в Екатеринбурге. Остальные заболевшие зарегистрированы в разных городах региона.

«Состояние 298 госпитализированных оценивается как тяжелое, 170 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 113 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 1 831. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

За сутки выявлено 12 смертей от коронавируса, с начала пандемии скончались 2 553 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день – 80 313.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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