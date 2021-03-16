Агрессивные собаки, нападающие на екатеринбуржцев, нашли укрытие у военных

Жители 19-го военного городка жалуются на агрессивных собак – специализированные службы никак не могут выловить бездомных животных, которые периодически нападают на людей, а при появлении догхантеров скрываются на закрытой территории. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы», в комитет по экологии поступило 151 обращение от жителей микрорайона. Специалисты выезжали за последние несколько месяцев 33 раза, обходя «горячие» точки, однако удалось поймать только 13 собак.

«Проблема заключается в том, что животные часто убегают на закрытую территорию воинской части. Попасть туда отлавливатели не могут. Если специалисты приезжают за собаками чаще одного раза в неделю, животные чувствуют опасность, скрываются. Это также создает определенные сложности. Есть предположение, что в этом районе четвероногих подкармливает кто-то из местных жителей», – сказали в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что выловленных собак после карантина отпускают обратно – если они не агрессивны по отношению к человеку. Отличить привитых, чипированных и стерилизованных бездомышей можно по желтой бирке в ухе.

Всего в 2020 году в Екатеринбурге отловили 893 животных, из них 265 нашли хозяев. В прежнюю среду обитания после лечения и работы с кинологом выпустили 588 собак.

Екатеринбург, Елена Сычева

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